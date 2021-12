Caen. Le corps d'un présumé militaire exhumé dans un champ de Normandie

Chaque année, une dizaine de corps d'anciens militaires du Commonwealth, l'organisation intergouvernementale de 52 États membres dont d'anciens territoires de l'Empire britannique, sont découverts en France. Jeudi 26 janvier 2017, le seul officier d'exhumation de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC) a opéré dans l'Hexagone, a été dépêché à Saint-Martin-de-Fontenay au sud de Caen (Calvados).

La mémoire d'1,7 millions de soldats dans le monde

C'est l'institution pour laquelle il travaille qui est chargée du marquage et de l'entretien des tombes des membres des forces du Commonwealth morts au combat. Soit près d'un 1,7 millions de personnes dans le monde !

"Nous ne pouvons pas vous dire grand-chose de ce dossier-là, explique Nelly Poignonnec du CWGC, car l'enquête vient tout juste d'être ouverte et ce sera au futur gouvernement concerné de s'exprimer". S'il est fort probable, compte tenu des faisceaux d'indices découverts sur place et du fait que cette zone ait été un champ de combat entre Canadiens et Allemands, qu'il s'agisse d'un soldat d'outre-Atlantique mort en Normandie au cours de la Seconde guerre mondiale, les vérifications sont de rigueur.

Analyses à venir

"Les ossements et les indices trouvés à ses côtés sont transférés à notre siège de Beaurains dans le Pas-de-Calais pour réaliser les analyses nécessaires ces prochains jours". Le corps avaient été découvert il y a quelques semaines par des Calvadosiens habitués à chercher des objets liés à la Seconde guerre mondiale.

