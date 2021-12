Hérouville-Saint-Clair. Rixe d'Hérouville Saint-Clair : les accusés présentés à nouveau à la justice dans l'Orne

Les faits s'étaient produits le 1er février 2014 après une rixe, à Hérouville Saint-Clair, près de Caen (Calvados). Les assises de l'Orne jugent en appel depuis ce mercredi matin 25 janvier 2017 une affaire de violences volontaires en réunion avec arme, suivie d'infirmité permanente.

D'abord une bagarre pour une dette de drogue

Il est 5h du matin le 1er février 2014. Une soirée antillaise à la salle de la Fonderie à Hérouville Saint-Clair dégénère en bagarre générale, en raison d'une dette de cocaïne de 1 500 euros.

Lacrymogènes et retour au calme

L'usage de gaz lacrymogène calme les ardeurs des belligérants. C'est alors que Jason, un jeune homme âgé de 18 ans, reçoit à la tête deux coups d'une machette longue de trente-sept centimètres, puis un coup de pied dans la tête, digne d'un penalty, diront les témoins. Selon eux "il n'était pas menaçant, et il n'avait pas pris part à la bagarre".

Délit de fuite

Les deux agresseurs qui l'ont laissé pour mort, prennent la fuite en voiture, jettent la machette dans le fleuve Orne (où elle sera retrouvée par les enquêteurs). Le jeune homme agressé a perdu de la matière cérébrale. Il est plongé dans le coma, son pronostic vital étant engagé. Après des semaines de rééducation et plusieurs opérations, une plaque de titane dans la tête, il subit aujourd'hui encore une infirmité.

Vengeance?

Les deux agresseurs, Fabrice Nancy et Émeric Talbert (surnommé Raptor avec la lettre " R " tatouée sur le visage), âgés de 33 ans et de 25 ans, ont reconnu les faits: ils expliquent avoir tapé "pour se défendre"… mais la bagarre était finie et le calme était revenu. Le frère d'un des deux avait quelques minutes plus tôt reçu plusieurs coups de couteau dans la bagarre générale.

En première instance, les deux hommes avaient été condamnés à huit et à dix ans de réclusion criminelle.

En appel, les deux hommes encourent jusqu'à quinze ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu jeudi soir 26 janvier.

