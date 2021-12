Alençon. Normandie : le délinquant sexuel condamné à 15 ans de réclusion criminelle

Vendredi 20 janvier 2017, au terme de trois jours d'un procès en appel qui s'est tenu à huis clos, les assises de l'Orne ont confirmé la peine qui avait été prononcée en première instance par les assises de la Manche en avril 2016.

15 ans de réclusion

Un quadragénaire a écopé de 15 ans de réclusion criminelle, inscription sur le fichier des délinquants sexuels, obligation de soins, et interdiction d'entrer en contact avec ses victimes, dans cette affaire de violences et agressions sexuelles entre 2001 et 2011 à Saint-Lô (Manche) et au Molay-Littry (Calvados).

L'épouse et les ex-compagnes

C'est l'épouse du condamné qui avait donné l'alerte, en octobre 2011. Puis les précédentes compagnes du condamné ont ensuite révélé qu'elles avaient aussi subi de tels sévices.

Lors de ce procès en appel, l'avocat général avait requis 15 ans de prison, l'avocate de la défense avait plaidé l'acquittement. Les jurés ont tranché.