Coutances. Assises de la Manche : viols, homicide et tentative de meurtre au programme

Une nouvelle session des Assises de la Manche s'est ouverte lundi 29 mai 2017. Quatre affaires seront examinées par la justice.

Mardi 30 et mercredi 31 mai 2017, un homme de 50 ans, sans profession, doit comparaître en appel pour viols, tentatives de viol, corruption de mineurs et atteintes sexuelles. Les faits ont été dénoncés le 2 mars 2014 à Mortagne-au-Perche (Orne) par la belle-fille de l'accusé. Ce dernier aurait abusé de l'enfant de cette dernière, alors âgée de 8 ans. Les auditions menées dans le cadre de l'enquête ont permis de découvrir d'autres victimes au sein de cette famille recomposée.

L'accusé est jugé détenu. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2017, un artisan de 57 ans est poursuivi pour homicide volontaire aggravé. Le 24 décembre 2013, il avait tiré sur son épouse à l'aide d'un fusil de chasse à Saint-Martin-de-Bonfossé, près de Saint-Lô (Manche). Interrogée plusieurs jours après, elle confirmait avoir été blessée par son mari. Victime d'une intoxication au plomb due aux grenailles restées dans son corps, elle était finalement décédée le 10 août 2014. L'accusé, qui au moment des faits avait 2,96 grammes d'alcool par litre de sang, risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Mardi 6 et mercredi 7 juin 2017, c'est un auto-entrepreneur de 48 ans, détenu, qui sera présenté à la justice. Alors qu'il en avait la garde pour le week-end, du 5 au 7 décembre 2014, il est soupçonné d'avoir violé son propre fils. L'enfant, qui séjournait en famille d'accueil, avait révélé les faits à son institutrice et à son assistante maternelle, qui s'alarmaient de son comportement agité.

L'accusé est poursuivi pour viols, agressions sexuelles mais aussi détention et importation d'images pornographiques de mineurs en récidive.

Enfin, jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017, un homme de 28 ans est jugé en appel pour tentative de meurtre. Ce dernier avait frappé à la tête sa conjointe avec une casserole à Bucéels, près de Tilly-sur-Seulles (Calvados). Celle-ci avait réussi à prendre la fuite et avait été prise en charge par les pompiers, non loin de l'église du village. L'individu encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle.

