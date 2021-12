Alençon. Attractivité : les dirigeants entrepreneurs de l'Orne prennent la difficulté à bras-le-corps

L'initiative est originale et innovante dans le département de l'Orne. Ce mardi 24 janvier 2017 au soir, plusieurs "clubs service", comme les DCF, la jeune chambre économique, le cercle des juristes, le Lions Club et d'autres, organisent une soirée de brainstorming. Il s'agit de réunir des dirigeants et entrepreneurs, mais pas que, véritables "Ambassadeurs de l'Orne".

Un livre blanc sur l'attractivité de l'Orne

Le but est de phosphorer sur l'attractivité de l'Orne, suggérer des pistes, puis plus tard dans l'année les trier, les hiérarchiser. Tout cela, avec le concours d'experts à l'automne, doit aboutir à un livre blanc qui sera remis à la fin de cette année aux élus.

Nicolas Rousseau, président du club DCF:

Pratique. Mardi 24 janvier 2017 au V&B à Condé sur Sarthe à 19h15. Ouvert à toutes les personnes intéressées et motivées pour s'impliquer dans cette initiative.

