Ouverture du scrutin aux Chambres de Commerces et d'Insdustries d'Alençon et de Flers

On vote depuis cette nuit, minuit...

Les élections des membres et des délégués des Chambres de Commerce et d?industrie sont ouvertes.... le scrutin est ouvert jusqu?au 8 décembre ....

Il y a 2 chambres dans l?Orne :

-celle basée à Alençon, compte 5636 ressortissants.

-celle de Flers en compte 3860.

Le vote peut s?effectuer par Internet, ou plus traditionnellement par courrier, pour élire des représentanst dans chaque branche : commerce, industrie, et services. Certains des élus d?Alençon et de Flers siègeront également à la chambre régionale, à Caen.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire