Orne : un centre d'information sur la prévention pour aider les entreprises en difficulté

Les entreprises pourront désormais avoir recours gratuitement à un expert comptable, un avocat et à un ancien juge du tribunal de commerce.

L'objectif est clairement de faire de la prévention tant qu'il en est encore temps et de peut-être éviter la cessation de paiement. Ou en tous cas, de donner les outils nécessaires au chef d'entreprise (surtout les plus petites) pour avoir toutes les clefs en main et l'aider à affronter les difficultés, notamment en ces périodes de crise où la situation de beaucoup d'entreprises est particulièrement tendue.

Dans l'Orne: des permanences seront mises en place, pour permettre d'évoquer les difficultés des entreprises de manière confidentielle et gratuite.

