Elections dans les Chambres de Commerce et d'Industrie jusqu'à ce mercredi soir minuit !

Dernière ligne droite pour les votes dans les chambres de Commerce et d?Industrie : dans l?Orne, les 9 496 chefs d?entreprises commerciales, de service, ou industrielles peuvent encore voter par courrier ou par Internet, jusqu?à ce mercredi soir à minuit, pour élire les 50 membres de la CCI d?Alençon, et de celle de Flers/Argentan, ainsi que les délégués consulaires.

Dépouillement les 13 et 14 décembre prochains ? et installations des nouvelles assemblées consulaires, juste avant Noël.

