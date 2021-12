Cherbourg. Handball (Vik Hand's Cup) : Tremblay (Proligue) l'emporte devant Cesson-Rennes (Starligue), la JS Cherbourg fait belle figure.

Après deux jours et quatre matchs de bonne facture ce jeudi 19 et ce vendredi 20 janvier 2017, c'est finalement Tremblay le leader de Proligue qui a remporté la 3e Vik Hand's Cup, disputée à Chantereyne. Les locaux de la JS Cherbourg terminent 3e et ont offert quelques gages de qualité.