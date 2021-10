Cherbourg. Handball (Proligue) : la JS Cherbourg prépare sa rentrée

Et 1, 2, 3, hop !

Les mauves ont commencé par deux journées de stage de cohésion à Aurigny sous le soleil les 23 et 24 juillet 2019 avant d'entamer deux jours de remise en route à domicile avec entraînements et tests physiques à la fin de semaine. Et apparemment, la mayonnaise a déjà bien pris. "Les joueurs fonctionnent déjà très bien entre eux" se réjouit Nicolas Tricon, l'entraîneur du JS Cherbourg. Le clou de cette phase de préparation : la rencontre avec des équipes portugaises pendant 6 jours de matchs du 21 au 27 août. Qui seront, qui plus est, corsées car les joueurs en face seront en fin de préparation.

L'union fait la force

"Rester en Proligue est déjà une belle ambition pour Cherbourg. Ce qui fait notre force, c'est le groupe et le public, défend Stéphane Groult, vice-président de la JS Cherbourg. Nicolas Tricon a un vrai réseau et il sait forger une équipe, il l'a démontré la saison dernière. Cette année, il propose une nouvelle équipe que nous sommes tous curieux de découvrir. Et on doit vraiment privilégier les matchs à domicile, c'est très important ici à Cherbourg par rapport au respect du public. Que l'on perde ou que l'on gagne, ici, on doit travailler plus que les autres. "

Les nouvelles recrues

La JS Cherbourg accueille six nouvelles recrues pour la saison 2019/2020 :



Le jeune joueur de 20 ans Swan Lemarie, arrière gauche, qui vient du centre de formation de Chartres.



L'ailier droit John Nkonda international français U21 en provenance de Dunkerque.



Le défenseur de 35 ans Frédéric Beauregard, en provenance de Cesson-Rennes Métropole Handball où il a joué pendant 8 années. Polyvalent, il serait aussi bien capable de jouer arrière gauche et pivot.

INFO TRANSFERTS !



Un nouveau joueur débarque chez les mauves !



Cliquez ici : https://t.co/IOky9Px7T9 via @JSCherbourg — JS Cherbourg Manche (@JSCherbourg) May 28, 2019

Pour les deux saisons prochaines, la JSC accueille aussi le norvégien de 24 ans Hakon Bratvold Ekren, demi-centre, en provenance de Elverum, club de l'élite du handball norvégien. Il a remporté cinq fois le championnat de 1re division de son pays. Il a été qualifié pour la Ligue des Champions à plusieurs reprises, et c'est sa première saison dans un championnat français.

L'Israélien Dan Tepper est le nouveau gardien de la JS Cherbourg. - JS Cherbourg

L'Israélien Dan Tepper a été recruté comme gardien. À 25 ans, il compte à son actif deux victoires de la Coupe d'Israël et des débuts prometteurs dans le monde professionnel en Allemagne pendant deux ans. "Sa priorité était de retourner en Allemagne, mais sportivement, il a un réel challenge ici, explique Nicolas Tricon. Quand il a vu qu'il y avait du monde dans les gradins, ça lui a confirmé son envie de jouer pour la JS. Il va nous renforcer à l'aile car c'est un très bon gardien à l'aile. Et en plus, c'est un super gars, il a tout de suite été intégré dans l'équipe."

Et enfin, sixième et dernière recrue : l'arrière gauche tchèque Daniel Kývala, en provenance du HC Dukla Pragues.

En 2018-2019, la JS Cherbourg était arrivée en 9e place du classement. "Si on arrive 7e la saison prochaine ça serait extraordinaire. On serait les champions des petits et juste derrière les gros." déclare Nicolas Tricon.

Le premier match de Proligue de la JSC, c'est le samedi 7 septembre 2019 à domicile contre Saran à 20h, au Complexe sportif Chantereyne, à Cherbourg.

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue) : Cherbourg s'amuse et humilie Caen dans le derby

Handball, Proligue : Caen/Cherbourg, un derby à enjeux

Handball (Vik Hand's Cup) : Tremblay (Proligue) l'emporte devant Cesson-Rennes (Starligue), la JS Cherbourg fait belle figure.

Handball, Proligue. Sale soirée pour les clubs normands de Cherbourg et Caen

Handball (Proligue) : Cherbourg y a cru jusqu'au bout contre Créteil !