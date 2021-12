Caen. Handball (Proligue, 1ere journée) : débuts mitigés pour les clubs normands... 

Cherbourg- Massy : 21-32

Il n'y a pas eu photo, vendredi 14 septembre, à Chentereyne entre une équipe en reconstruction, Cherbourg et une équipe qui descend de Starligue et se connaît parfaitement, Massy. Jamais au niveau de l'adversaire, les Manchois ont compris après les dix premières minutes que l'addition serait sévère. Et elle le fut avec un match passé à tenter de réduire un écart d'une dizaine de but, finalement de onze au buzzer final.

CHERBOURG : Cardinal : 7 buts, Gunko : 3 buts, Curcic, Guillard, Wilhem Clusel, Manebard et Bordier : 2 buts, Petricevic : 1 but.

L'après-match de Nicolas Tricon : « D'entrée on s'est mis dans le dur. On a pas réussi à fermé le terrain. On a manqué de rigueur. »#TousAvecLesMauves #JSCMEHB #QueLaSaisonCommence pic.twitter.com/Bk2xJAod4w — JS Cherbourg Manche (@JSCherbourg) September 14, 2018

Caen-Chartres : 34-35

Il aura manqué sept petites secondes aux Caennais pour accrocher un premier gros résultat à leur tableau de marche en guise d'ouverture du championnat. Sept secondes et un 10e but de l'Ukrainien Sergiy Onufriyenko qui aura été fatal aux normands. Malgré tout, les Vikings ont fait mieux que tenir la dragée haute aux Chartrains, à touche touche le premier quart d'heure puis à distance rattrapable jusqu'à revenir à la parité à l'orée de la dernière minute (34-34, 59e). De bon augure.

CAEN : Arsenik 0 arrêt/1, Jacoby 8/40; Tomas : 12 buts, Corneil : 6 buts, Roopina : 4 buts, Rosier : 3 buts, Vujovic, Rossi, Sacko et Allais : 2 buts, Garcia : 1 but.

Vernon-Strasbourg : 27-24

Pour son premier match à domicile, Saint-Marcel Vernon a su prendre le meilleur sur Strasbourg, ce vendredi. Face à un promu accrocheur, les Normands ont d'abord été menés à la pause (11-12, 30e), avant de surfer sur le bras d'un incroyable Corentin Boe (15 buts) pour reprendre les commandes et les tenir jusqu'au coup de sifflet final. Dans le match jusqu'au bout malgré la défaite, l'ESSAHB a de son côté pu compter sur un Tom Robyns de gala (9 buts).

VERNON : Gautier : 2 arrêts/10, Garcia : 6/17; Boe : 15 buts, Indjic, Zeljic, Tike : 3 buts, Benali : 2 buts, Belliman : 1 but.