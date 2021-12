rouen. Bagarre généralisée en Seine-Maritime : les victimes lynchées

Ils sont quatre prévenus mais seulement deux sont présents lors de leur procès, mardi 17 janvier 2017, devant le tribunal de grande instance de Rouen (Seine-Maritime). Ils sont poursuivis pour violences ainsi que pour la dégradation de véhicules. Les cinq victimes, elles, sont bien présentes et demandent réparation pour les faits commis la nuit du jeudi 14 mai 2015 à Elbeuf (Seine-Maritime), à une trentaine de kilomètres de Rouen.

Un lynchage

Dans la nuit du jeudi 14 mai 2015, une bagarre éclate dans une rue à Elbeuf. Selon les témoignages du voisinage, un groupe de jeunes aurait commencé à dégrader des véhicules en stationnement. Le bruit réveille le frère du propriétaire d'un des véhicules endommagés. Celui-ci, accompagné par son frère et son amie, décide de descendre dans la rue pour comprendre ce qu'il s'y passe.

C'est alors qu'un des prévenus en vient directement aux mains. S'ensuit une bagarre généralisée, ou plutôt un lynchage, puisque les victimes ne font que subir "plusieurs suites de coups de poing et de coups de pied", relate la présidente du tribunal. À l'arrivée de la police, cette dernière décrit "deux groupes distincts: un calme et blessé, l'autre énervé et cherchant à en découdre avec la police, composé de quatre hommes et trois femmes".

De la prison requise

Le soir même, un seul des prévenus est intercepté par la police. Les trois autres agitateurs ont été identifiés plus tard grâce à des témoignages. Ces derniers admettent avoir bu le soir de l'incident. Au vu des faits, l'avocat de la partie civile a réclamé huit mois de prison pour trois des prévenus et six mois pour le dernier. Le résultat des délibérations devrait être connu dans les jours à venir.

