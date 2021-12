Le duo Washin Machin propose une soirée électro qui met en avant les noms féminins. Au programme, le duo féminin Femmes Viriles, présenté comme un des groupes montants de la scène alternative parisienne. On croisera aussi Nari Fshr, djette, et Celine, fondatrice des afters "Sundae". À noter également, la présence des petits prodiges de Il Est Vilaine, les gagnants du dernier Nördik Discovery, qui mêlent sons vintages et électro contemporaine.

Samedi 21 Janvier à 23h au Cargö. Tarifs : de 13 à 19€. Tél. 02 31 86 79 31

