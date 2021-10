Un détenu de la prison de Caen, qui n'était pas rentré après sa permission de sortie, arnaque deux personnes âgées à Alençon

Un détenu de la maison d?arrêt de Caen, qui n?avait pas regagné sa cellule au terme d?une permission de sortie, a arnaqué, samedi et lundi, deux personnes âgées de 74 et 90 ans à Alençon... il leur a soutiré 200 euros à chacun... il prétendait avoir besoin de cet argent pour pouvoir rentrer chez lui, avec la promesse de rendre les sommes « empruntées » un plus tard... l?homme 23 ans est retourné en prison, il sera convoqué devant la justice à Alençon au mois de mai.

