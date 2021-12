Quelques minutes après minuit, un film poétique sur le deuil

Aujourd'hui, je vous parle du film « Quelques minutes après minuit » avec Sigourney Weaver et Felicity Jones.

C'est un film tiré d'un livre pour enfants écrit au tout début par une auteure britannique. C'est donc un film tout-public, mais ne vous y trompez pas : l'ambiance est pesante. C'est avec beaucoup de larmes que j'ai commencé mon année cinéma !

Après avoir quitté Felicity Jones sur la planète Scarif dans Rogue One, nous la retrouvons ici en mère qui se bat contre le cancer . C'est le point de vue de son fils que l'on va suivre. Conor voit sa mère s'affaiblir de jour en jour, pas facile à gérer quand on est à peine au collège et que son père est absent. Il va rencontrer un monstre, l'arbre du cimetière voisin qui prend vie. Cet être va lui apprendre de nombreuses choses, même si Conor n'en avait aucune envie.

Visuellement déjà, cet arbre qui s'anime est vraiment bien fait, il est impressionnant et légèrement effrayant. Ses histoires sont autant de paraboles qui éclairent Conor, même s'il ne le remarque pas tout de suite. Les histoires sont racontées de manière animée, renforçant le côté contes et donnant indéniablement une touche poétique au film. J'ai aimé rentrer dans cet univers qui ne prend vie que quelques minutes après minuit.

Le sujet principal reste l'acceptation du deuil, donc forcément, en grand sensible des salles obscures, je n'ai pas pu résister à verser ma petite larme. Même si certains passages sont assez durs, c'est un film qu'il peut être intéressant à montrer à un public jeune, qu'on connaisse ou pas cette situation de longue maladie.

Quelques minutes après minuit a réussi la lourde tâche de faire un film jeunesse avec la mort en toile de fond. Un film qui nous fait voyager dans l'imaginaire avec de belles choses à voir et à entendre. C'est à voir en ce moment au cinéma.