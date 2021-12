Une bande organisée d'écureuils dévalisent un magasin

Paul Kim tient un magasin "Luke’s Grocery" à Toronto... et il ne sait plus quoi faire face à ce problème, qui commence à lui coûter cher. Des écureuils qui visiblement vivent à proximité du magasin, aiment tellement le chocolat qu’ils viennent lui rendre visite très régulièrement... mais ne passent jamais par la caisse.



Sans vergogne, les rongeurs empoignent des barres chocolatées, et fuient rapidement vers leur tannière.



Les propriétaires ont même créé leur propre page twitter : "Arrétons ces Ecureuils"











« Nous sommes braqués par au moins deux écureuils, un noir et un brun foncé. À chaque fois que nous tentons de les capturer, ils arrivent à s’évader »