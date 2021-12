Caen. À Caen, les danses du groupe Pussy Riot changent d'église

Ce mercredi 11 janvier 2017, alors que les danses du groupe punk Pussy Riot devaient être reprises en l'église Notre-Dame de la Gloriette à Caen (Calvados) les mardi 16 et mercredi 17 mai 2017, une réunion rassemblant "les équipes du Théâtre de Caen, du Centre chorégraphique national de Caen en Normandie et du diocèse de Bayeux et Lisieux" a décidé de déplacer ledit spectacle dans l'église Saint-Nicolas.