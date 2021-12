Le top 10 des films 2016 par Laure

Tout au long de l'année, je vous donne mon avis sur les films qui sortent au cinéma. C'est comme toute critique totalement personnel et subjectif, mais je vous donne toujours les raisons de mes bons et mauvais points, afin de vous aider à y voir plus clair dans les nombreux choix de long-métrages qui arrivent chaque semaine dans les salles obscures françaises. Après avoir vu 61 films durant l'année 2016, voici mon top et mon flop:

TOP 10

1) The Nice Guys avec Ryan Gosling et Russell Crowe

J'ai beaucoup aimé les acteurs, l'histoire était sympa et le look rétro au top. Avec le recul, c'est le film qui m'a le plus fait passer un bon moment cette année!

2) Les 8 salopards de Quentin Tarantino

Le talent de Tarantino dans une seule pièce!

3) Zootopie, un film Disney

Un très bon message sur les stéréotypes et amalgames

4) Warcraft: le commencement, tiré du jeu vidéo

Une claque visuelle doublée d'un histoire bien sympa

5) Les animaux fantastiques, dans l'univers Harry Potter

La relève du monde magique est assurée! Réussite pour ce film.

6) Bridget Jones Baby

J'ai passé la séance à rire de bon coeur

7) Rogue One: a star wars story, un Star Wars à l'ancienne

Fan comblée par l'histoire j'ai été.

8) 10, Cloverfield Lane

Tellement de pression dans ce huis-clos!

9) Bienvenue à Marly-Gomont, film tiré de l'histoire de Kamini

Un film qui m'a touchée, beaucoup de tendresse

10) Deadpool avec Ryan Reynolds

Une histoire banale mais un anti-héros irrévérencieux et super fun!

Mes flops de l'année

*Ennui

Avé César des frères Coen. Au moins j'ai pu faire connaissance avec le futur acteur d'Han Solo jeune.

*Déceptions

Batman v Superman: l'aube de la justice un film assez raté qui paraissait tellement prometteur. Beaucoup de choses incompréhensibles: un film n'est pas censé se comprendre en version longue.

Assassin's creed Ce jeu-vidéo paraissait taillé pour le cinéma. Le résultat est médiocre.

*Navets

Divergente 3 Heureusement le massacre s'arrête, la suite sortira uniquement en téléfilm.

Brice 3 Je ne sais toujours pas si je dois en rire ou en pleurer