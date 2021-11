Bois-Guillaume-Bihorel. Don du sang : en Normandie, les malades ont besoin de vous

Les stocks en produits sanguins de l'Établissement français du sang (EFS) s'amenuisent à vue d'oeil. "Normalement, quand tout va bien, nous avons 14 jours de stocks. Actuellement, à Bois-Guillaume et dans l'ensemble de la Normandie, nos stocks peuvent nous permettre de tenir 12 jours", indique Claudia Holtermann, médecin en charge des prélèvements à l'EFS de Bois-Guillaume (Seine-Maritime). En 2016, 87 400 donneurs ont été accueillis dans les différents centres de l'EFS en Normandie. Pas assez donc pour constituer des réserves suffisantes.

Des donneurs malades

Pourquoi ce manque soudain de sang ? "C'est essentiellement dû aux épidémies saisonnières. Beaucoup de donneurs réguliers sont malades et ne peuvent venir donner leur sang", décrypte Claudia Holtermann, qui concède que les réserves atteignent "une limite préoccupante".

Un appel aux bonnes volontés

Comme chaque année à cette période, l'EFS lance donc un appel aux bonnes volontés, "pour nous aider et aider les patients". Pour donner son sang, les conditions à remplir sont simples : avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, ne pas être à jeun et amener une pièce d'identité si l'on s'y rend pour la première fois. Pas d'inquiétude non plus, l'opération est rapide : "Entre l'entretien avec un médecin et la collation, cela prend environ 45 minutes", rassure la responsable des prélèvements.

Pratique. EFS au 609 chemin de la Brétèque, Bois-Guillaume, du lundi au samedi sauf le jeudi et à Rouen Saint-Sever, place Gadeau de Kerville, du mardi au vendredi.

