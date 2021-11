Avranches. Coupe de France : suivez Avranches/Laval en direct

Ce soir, vendredi 6 janvier 2017, l'US Avranches (Nationale) reçoit sur sa pelouse Laval (Ligue 2), à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France.

Une rencontre à suivre en direct et en intégralité, avec Sylvain Letouzé et Thibault Deslandes au micro, sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie et sur le site de Tendance Ouest en cliquant ici. Rendez-vous à partir de 20h45.

Rendez-vous aussi samedi 7 janvier 2017 pour suivre le match Quevilly Rouen Metro / Drancy (18h) et dimanche 8 janvier 2017 pour Granville / Angers (17h).

A LIRE AUSSI.

Coupe de France : les 30 glorieuses de l'US Avranches