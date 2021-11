Dakar 2017 Étape 5 . Dakar 2017 : journée difficile pour Pierre-Alexandre Renet sur une 5e étape écourtée

Après deux jours superbes, mercredi 4 et jeudi 5 janvier 2017, l'affaire s'est corsée pour le motard normand Pierre-Alexandre Renet qui a concédé beaucoup de temps, ce vendredi 6 janvier 2017, dans une étape partiellement annulée à cause du mauvais temps, entre Tupiza et Oruro (447 km).