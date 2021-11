Cherbourg. Dakar 2017 : La 6e étape annulée, "Pela" Renet 8e au général jusqu'à lundi ! 

"Le vendredi, c'est jardinage... et j'ai jardiné !" Non sans humour, Pierre-Alexandre Renet, sur ses réseaux sociaux, a parfaitement résumé sa journée du vendredi 6 janvier sur le Dakar 2017. "Une longue et sale journée, sous la pluie et dans le froid, pendant laquelle j'ai pris une mauvaise trace dès le début de la spéciale, et j'ai beaucoup tourné pour trouver les waypoints... La difficulté était qu'on avait des grandes pistes parallèles, et dès qu'on en prend une mauvaise, cela peut nous emmener loin du bon tracé". Déçu, le Manchois l'était et c'est bien légitime. En perdant 45'00'' d'un coup sur le nouveau leader, le britannique Sunderland (KTM), Renet se retrouve désormais à 54'00'' du leader.

Le "jardinage" de vendredi avant deux jours de repos

On attendait donc une réaction du champion cotentinois sur les pistes menant à La Paz (Bolivie) ce samedi 7 janvier mais il n'en sera rien... faute de course ! En fin de nuit, les organisateurs ont décidé d'annuler cette fois, l'intégralité de la 6e étape vers la capitale Bolivienne.

La caravane du Dakar 2017, voitures, motos, quad et camions a donc pris la route de La Paz en convoi, au petit matin, sous la pluie mais sans pression de la course, pour rallier le meilleur bivouac d'un Dakar, celui de la journée de repos. Car demain, il n'y aura pas non plus de course, le dimanche de moitié de périple étant consacré à reposer les hommes et les mécaniques.

8e au général, à 54'00'' du leader

Pierre-Alexandre Renet est donc certain de demeurer 8e du classement général jusqu'à reprendre le chemin des pistes, lundi 9 janvier 2017, pour le compte de la 7e étape qui emmènera les concurrents de La Paz à Uyuni (322 km).

