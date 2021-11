Dakar 2017 Étape 4 . Dakar 2017 (4e étape) : plus que jamais le grand 8 pour Pierre-Alexandre Renet !

Très heureux de sa performance mercredi 4 janvier 2017 (comme il le confiait sur les réseaux sociaux avec un vrai coup de boost "pour le mental de faire ce résultat"), le motard normand Pierre-Alexandre Renet avouait aussi ne "pas avoir le temps d'arroser son premier podium d'étape", souhaitant "rester serein et concentré" pour l'étape de ce jeudi 5 janvier 2017 entre San Salvador et Tupiza. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est encore fait plaisir toute la journée au guidon de son Husqvarna.

On our way to stage 4 ! #dakar2017 pic.twitter.com/yMpYKqFxfE — Pela Renet (@pelarenet) 5 janvier 2017

Lancé par un Top 10 au premier point de passage, le Manchois a ensuite mis la poignée dans l'angle pour passer la quasi-totalité de la journée en 4e position (WP 2, 3, 4, 5 et 6) malgré un retard de plus en plus important sur le leader d'alors qu'était l'Australien Toby Price. Le tenant du titre n'a d'ailleurs pas pu tenir le rythme, partant à la faute et se fracturant le fémur.

8e d'étape, 8e au général !

Un abandon de poids dans la course au titre que celui de Price, et de quoi aussi rappeler tous les motards à l'ordre sur la vitesse surélevée. Les derniers kilomètres de la journée sont ardus pour tous les motards, Pela Renet concède quant à lui seulement quatre petites minutes à Matthias Walkner (AUT) le vainqueur du jour, pour terminer à 12'30'' en 8e position de cette 4e étape, largement suffisant pour conserver sa 8e place également, au classement général.

Une performance superbe, à confirmer dès demain, avec l'établissement du camp de base du Dakar dans l'Altiplano Bolivien pour une étape de 447 km entre Tupiza et Oruro.

