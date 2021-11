Caen. Hervé Morin: "La Normandie candidate à l'exposition universelle 2025"

Hervé Morin présentait ses voeux à la presse mercredi 4 janvier 2017 à Caen (Calvados). Parmi les nombreuses thématiques abordées, notamment l'attractivité de la Région et ses transformations, le Président de la Région Normandie a tenu à présenter plusieurs projets à l'horizon 2017-2018

La Normandie candidate à l'exposition universelle 2025

C'est en tout cas la ferme intention d'Hervé Morin. "Si la France est retenue, cela représente entre 40 et 60 millions de visiteurs". Selon le Président, cette exposition fait place à l'ambition des régions et des territoires. "Nous devons faire en sorte que les visiteurs découvrent la Normandie, terre d'intelligence et d'innovation".

Il a donc pour ambition de faire partie des 8 à 10 territoires régionaux qui feront partie de l'organisation.

Pour lui, la vallée de la Seine est une belle opportunité. Davantage liées à Paris par la Seine, les villes de Rouen et du Havre semblent bien positionnées. Mais Hervé Morin le confirme "cela concerne aussi plusieurs autres sites".

La poursuite de l'harmonisation des deux Normandie

Hervé Morin le reconnaît "le chantier d'harmonisation est compliqué". Prenant l'exemple de l'éducation, le Président le soutient, la Basse et la Haute-Normandie ont deux façons très distinctes de gérer leurs établissements. Que ce soit dans leurs politiques numériques ou la restauration scolaire. Reconnaissant un énorme chantier de rationalisation et de fusion des politiques hautes et bas normandes. "J'ai passé quatre heures avec les proviseurs à Lisieux"(Calvados). C'est l'un des thèmes principaux de l'année 2017 selon lui.

Une harmonisation qui passera également par le Salon de l'Agriculture. L'élu centriste veut aussi porter un projet d'amélioration de la représentation de la Normandie lors de cet événement. Mais aussi par la création d'une Fête de la Normandie en 2018. Un moyen selon lui que "les Normands fassent la fête tous ensemble".

"Marine Le Pen n'a rien compris"

Revenant brièvement sur la récente déclaration de la Présidente du Front nationale sur sa volonté de supprimer les régions, et non content de dénoncer "son projet mortifère", l'ancien Ministre de la défense a réitéré son opposition à la forme jacobine de l'État (hyper centralisé) et a plaidé pour une France davantage décentralisée.

