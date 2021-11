Alençon. Orne: un vendredi complètement givré [Photos]

Les températures étaient froides au petit matin, vendredi30 décembre 2016 dans l'Orne. Le service des routes du département a relevé de -4° à Domfront à -9° à Sées, en passant par -6° à La Ferté Macé, Argentan, et Mortagne au Perche, et -8° à Alençon, L'Aigle et Gacé. Toute la journée, les températures sont restées inférieures à zéro.

Le brouillard est rapidement devenu givrant et s'est déposé sur les branches des arbres, donnant, par exemple dans les parcs de la ville d'Alençon, un spectacle hivernal très inhabituel.

