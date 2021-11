Avranches. David Nicolas, maire d'Avranches, candidat à la présidence du "Grand sud Manche"

Après un an de préparation, la fusion des cinq communautés de communes d'Avranches, Mortain, Saint-James, Saint-Hilaire et du Val de Sées (Manche), sera effective le 1er janvier 2017. Le périmètre de la nouvelle communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie, aussi appelée "Grand sud Manche", regroupera 97 communes, dont Avranches (ville centre), et près de 90 000 habitants. Le tout administré par 158 conseillers communautaires.

David Nicolas candidat

Le maire d'Avranches, David Nicolas, a indiqué, mardi 20 décembre 2016, qu'il était candidat à la présidence de cette nouvelle entité. Une candidature qui intervient au terme d'un an de réflexion au sein d'un "comité de pilotage".

L'actuel président de la communauté de communes d'Avranches, Guénahel Huet, pourrait lui aussi être candidat. David Nicolas, qui l'avait battu aux dernières élections municipales, refuse d'entendre parler d'un "nouveau duel" entre les deux hommes.

David Nicolas confirme par ailleurs qu'il ne sera pas candidat aux législatives en juin 2017.

