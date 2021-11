Lundi 19 décembre 2016, une dizaine de personnes se sont donnés rendez-vous dans les locaux de l'association Ressourcerie Résistes à Darnétal (Seine-Maritime) pour un atelier cuisine organisé par le réseau AMAP Haute-Normandie.

L'imagination dans la cuisine

"Nous essayons de proposer des recettes qui sortent de l'ordinaire" précise Stéphanie Gomis, animatrice "cuisine et jardin". Au menu, des blinis de potiron, tartinades de radis noirs et autres madeleines au vert de poireau et au Neufchâtel !

Les recettes entrée, plat, et dessert (en découvrir une partie ici) sont faites à partir d'ingrédients issus de 170 producteurs de Seine-Maritime et de l'Eure, qui garantissent la non utilisation de l'agrochimie dans leur cycle de production.

Privilégier l'agriculture de proximité

Ce sont les producteurs qui définissent les paniers délivrés à l'AMAP. Pas de fraises en hiver donc mais ils s'engagent à fournir des fruits et légumes de saison.

Marie Mabille, animatrice du réseau AMAP Haute-Normandie organise quatre à cinq ateliers cuisine par an. "Les AMAP, explique-t-elle, paient un abonnement aux producteurs de la région, lesquels livrent des paniers de produits frais tous les quinze jours." Marie Mabille organise également des ateliers pour les enfants.

Pour l'achat des légumes et des ingrédients, les participants paient une contribution de 5 euros par atelier, à l'issue duquel ils dégustent ensemble les plats qu'ils ont préparés.

Pratique. Facebook.com/amap.hautenormandie . contact@reseau-amap-hn.com