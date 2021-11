Finale régionale des Olympiades des Métiers ce vendredi à Alençon

Plus de 200 collégiens ornais ont assisté hier, à la première étape de la 41ème finale régionale des Olympiades des métiers des travaux publics, disputée jusqu?à aujourd?hui, au Parc Expo d?Alençon : de jeunes candidats bas-normands s?affrontent sur des épreuves de pose de bordure, de pavage, d?enrobé, et sur des travaux d?adduction d?eau ? les meilleurs seront sélectionnés pour la finale nationale.

?et les épreuves, ouvertes au public, se poursuivent jusqu?à ce vendredi midi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire