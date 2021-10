Caen. Le Département du Calvados précise ses objectifs pour 2017

Jean-Léonce Dupont, le président du conseil départemental du Calvados a présenté le budget et les objectifs à tenir pour l'année 2017. "Je crois au principe de subsidiarité, c'est à la fois une méthode et une vision", a-t-il déclaré le lundi 12 décembre 2016 à la maison du département à Caen (Calvados). Un principe de subsidiarité qu'incarnerait le département en opposition "au jacobinisme d'état" (en référence à l'organisation de l'état par les révolutionnaires jacobins, c'est-à-dire un système bureaucrate et centralisé).

Un budget 2017 équivalant à 2016

L'occasion pour l'élu et son équipe de présenter les grandes lignes du budget 2017 et des mutations engendrées par la réforme territoriale. Si le budget 2017 est sensiblement identique à celui de l'année dernière à savoir 740 millions d'euros en 2017 contre 739 pour l'exercice 2016, le président du Calvados dénonce "la baisse de la dotation globale de fonctionnement du département qui sera de 13 millions d'euros". Une conséquence directe des économies de dépenses publiques voulues par le gouvernement dont les départements font actuellement les frais.

Concernant les détails de l'attribution du budget, 40 millions d'euros seront consacrés au remboursement de la dette, 603 millions d'euros seront utilisés dans le fonctionnement "dont 61% de dépenses sociales" et 97 seront consacrés à l'investissement notamment dans le secteur économique ainsi que dans l'éducation et les EHPAD.

