Caen. Football: Le SM Caen ne jouera pas contre le FC Nantes samedi 10 décembre 2016

Après 4 défaites successives pour le SM Caen, le match de ce samedi 10 décembre 2016, 17ème journée de Ligue 1, était attendu et redouté par les supporters de Stade Malherbe.

Censé démarrer à 20h, sur la pelouse nantaise, le match de 17ème journée de Ligue 1 a finalement été reporté en dernière minute.

2 heures avant le coup-d'envoi, beaucoup de brouillard ici à Nantes, plus d'informations à venir! #SMCaen #TeamSMC #Ligue1 #SMCFCN

C'est confirmé, le SM Caen n'a pas de chance sur cette première demi saison. "Le facteur chance ne joue pas en notre faveur cette année" expliquait Xavier Gravelaine, directeur du SM Caen, le 7 décembre en conférence de presse. La tendance semble se confirmer.

Les supporters échaudés lors du dernier match à domicile, subissent une nouvelle déception.

Déjà qu'on a du mal à prendre des points quand on joue, alors si on nous reporte les matchs on va finir en négatif avant la trêve #FCNSMC