Caen. Football (Ligue 1) : Yohann Eudeline, nouveau responsable du recrutement du SM Caen 

Les informations étaient de plus en plus précises au fil des semaines et conduisaient vers un ancien malherbiste, quadragénaire ou presque, voulant revenir et disposant d'un réseau de recrutement et d'une certaine expérience pour succéder à Alain Cavéglia, non pas au poste de directeur sportif du SM Caen mais à un poste de responsable général du recrutement.

Génération 2000 au SMC

Si les pistes menant à Anthony Deroin, Sébastien Mazure ou Nicolas Florentin se sont avérées sans suite, c'est finalement celle menant à Yohann Eudeline qui a été confirmée, ce samedi 11 mai 2019 au stade Michel d'Ornano pas plusieurs sources internes au club.

Né à Caen, formé et révélé au Stade Malherbe, Yohann Eudeline a joué pendant plusieurs années en Normandie, à Mery Corbon, Argences et Mondeville avant d'exploser au SMC où il a joué comme ailier de 2003 à 2006 et connu la première remontée en Ligue 1 des années 2000 avec les "rouge et bleu".

Deux ans superviseur pour Angers

Parti ensuite pour Sedan, Nantes et Angers, c'est finalement au SCO que Yohann Eudeline a terminé sa carrière de joueur pour s'orienter dans le monde des superviseur-recruteur, poste qu'il a occupé à Angers, sous la houlette d'Olivier Pickeu pendant deux ans et demi. Au SM Caen, son rôle sera de coordonner le recrutement sous la direction d'Arnaud Tanguy, directeur général.

La nouvelle devrait être rapidement officialisée par le SM Caen.

