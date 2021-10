CINEMA Les animaux fantastiques, un film enchanteur

Aujourd'hui je vous parle du film « Les animaux fantastiques » de David Yates avec Eddie Redmayne

RETOUR CHEZ LES SORCIERS

Ce film existe dans l'univers d'Harry Potter. Mais vous ne verrez pas vos héros préférés à l'écran et pour cause, l'histoire se déroule en 1926 ! C'est aussi une histoire complètement inédite qui est montrée sur grand écran, JK Rowling en a écrit le scénario mais il n'existait pas en livre avant.



UN REGAL POUR LES YEUX

Nous ne sommes pas très loin de l'époque de la grande dépression qui a réellement touchée notre monde de moldus (non-sorciers). La vie n'est pas forcément plus facile pour les sorciers, avec son lot de menaces obscures, et c'est ce qu'on va découvrir avec le héros de cette histoire : Norbert Dragonneau. C'est un britannique qui va débarquer à New-York en raison de sa passion pour les animaux magiques.

Ces animaux, il y en a de toutes sortes : des immenses, des minuscules, des rigolos, des dangereux, des beaux , des laids, la créativité est au top ! C'est avec émerveillement que j'ai vu à l'écran toutes ces créatures. Les effets spéciaux sont très bien réalisés pour nous représenter ces animaux fantastiques, mais également pour les sorts magiques. En effet, les fans d'Harry Potter en reconnaîtront quelques-uns, mais de nouvelles sorcelleries font leur apparition et sont parfaitement retranscrites, donnant une dynamique indéniable à l'action.

UN SCENARIO CAPTIVANT

En plus d'un régal pour les yeux, ce film est aussi très intéressant avec une histoire riche. Un moldu est au cœur de l'action, ce qui est inédit dans la saga magique. Il ne m'a pas été difficile de m'identifier à ce pauvre Jacob, embarqué malgré lui dans une aventure qui le dépasse. L'atmosphère est très bien travaillée, j'ai senti le malaise ambiant de l'époque, assez lourd. C'est un élément très important du film , car les animaux ne sont en fait pas l'unique thème, ils n'en sont qu'une partie. C'est pour ça que quand le film se termine, je n'ai eu qu'une pensée : vivement la suite !

DES PERSONNAGES ATTACHANTS

J'ai été très vite emportée dans l'histoire notamment grâce aux personnages auxquels je me suis attachée très vite. Eux aussi s'attachent : il y a de la romance dans l'air ! Malheureusement, elle n'est pas toujours très bien traitée et j'ai trouvé qu'une partie avait été ratée, bien trop fleur bleue à mon goût.

HUMOUR AU RENDEZ-VOUS

Malgré une atmosphère pesante, j'ai passé beaucoup de temps à rire de bon cœur devant le film. Ca paraît paradoxal, mais c'est tout simplement que JK Rowling a parfaitement su gérer et alterner les moments de tension. Les phases d'humour ne font pas seulement sourire mais réellement rigoler, c'était un vrai moment de détente.

Les animaux fantastiques est une très belle réussite de JK Rowling, qui est bien partie pour nous faire rêver à nouveau après la saga Harry Potter. Malgré de nouveaux héros inconnus et une période de l'histoire qui appartient au passé, elle a su me tenir en haleine et me faire passer un moment excellent sur mon fauteuil. J'ai hâte de voir la suite au cinéma. A noter que l'atmosphère sombre du film me fait dire que ce film n'est pas pour les plus jeunes et se rapprochent plus des derniers Harry Potter. A conseiller donc à partir d'un certain âge seulement selon la sensibilité de vos enfants. Les animaux fantastiques, un film que je vous conseille grandement, actuellement au cinéma .