Ligue des champions: Paris manque le coche, Naples et Benfica qualifiés

. GrA: Paris se loupe, Arsenal en profite

Cela ne devait être qu'une formalité: le Paris SG, déjà qualifié pour les huitièmes, s'était mis dans les meilleures conditions pour terminer premier de son groupe en faisant match nul (2-2) à Londres contre Arsenal, lors de la 5e journée de Ligue des champions. Mais le club de la capitale, déjà corrigé par Montpellier en championnat samedi (3-0), est à nouveau tombé face à plus petit que soi.

Le Ludogorets Razgrad s'est en effet offert une place en Europa League en faisant match nul avec le PSG (2-2), grâce à des buts de Virgil Misidjan (15e) et Wanderson Cristaldo Farias (69e), contre un retourné d'Edinson Cavani (61e) et une égalisation tardive d'Angel Di Maria (90+3). Il a surtout jeté un énorme doute dans les têtes parisiennes, car le PSG abandonne sa première place à Arsenal, vainqueur 4-1 à Bâle grâce à un triplé de Lucas Perez (8, 16, 47). Il ne sera donc pas tête de série lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition, le 12 décembre prochain.

. GrB: Besiktas craque, Naples et Benfica qualifiés

Et Besiktas craqua: le club turc pouvait se qualifier en cas de succès sur la pelouse du Dynamo Kiev. Mais après 45 minutes, le champion de Turquie pouvait déjà faire une croix sur cette perspective, avec 4 buts encaissés face à une équipe pourtant déjà éliminée. L'Ukrainien Serhiy Sydorchuk et Junior Moraes (77e) ont encore alourdi la marque en seconde période (score final 6-0).

Ce résultat profite à Naples et Benfica, qui se qualifient tous les deux pour les huitièmes de finale. Mais c'est Naples qui termine en tête du groupe après sa victoire mardi (2-1), grâce à des but de l'Espagnol Jose Callejon (50e) et du Belge Dries Mertens (79e) mardi dans une "finale" du groupe B longtemps étouffante à Lisbonne.

. GrC: Messi soigne les stats

Et un qui fait 10! La star de Barcelone Lionel Messi a inscrit le premier but de son équipe contre les Allemands de Mönchengladbach (16e, score final 4-0), et son 10e en six matches de Ligue des champions. L'Argentin porte ainsi son total de buts à 93 en C1. Le Turc Arda Turan a marqué un triplé (50e, 53e, 67e) en seconde période.

Il s'agissait du principal enjeu de cette dernière journée de la phase de poule dans ce groupe C, où les positions étaient déjà figées. Le Barca termine donc 1er, Manchester City, qui a fait match nul contre le Celtic Glasgow (1-1), deuxième, et les Allemands de Gladbach 3es.

. GrD: pas d'Europa League pour Eindhoven

Un coup franc du Polonais Robert Lewandowski (28e) a permis au Bayern Munich de s'imposer contre l'Atletico Madrid (1-0), vainqueur lors du match aller. L'Atletico ne termine donc pas la phase de poules invaincu, mais reste leader de ce groupe D, dont le Bayern Munich se classe deuxième.

Dans l'autre match, le PSV Eindhoven et Rostov ont fait match nul (0-0) et c'est donc le club russe qui se qualifie pour l'Europa League.

Rappel des qualifiés pour les 8e de finale, après la 6e et dernière journée de poules mardi soir

Qualifiés pour les 8e de finale de la C1 (14):

. 1er de groupe: Arsenal (ENG), Naples (ITA), FC Barcelone (ESP), Atletico Madrid (ESP), Monaco (FRA), Leicester (ENG)

. 2e de groupe: Paris SG (FRA), Benfica (POR), Manchester City (ENG), Bayern Munich (GER), Bayer Leverkusen (GER)

. 1er ou 2e de groupe: Borussia Dortmund (GER), Real Madrid (ESP), Juventus Turin (ITA)

Qualifiés pour les 16e de finale de la C3, 3e de groupe (4): Ludogorets Razgrad (BUL), Besiktas (TUR), Borussia Mönchengladbach (GER), Rostov (RUS)

Eliminés de toutes les Coupes d'Europe, 4e de groupe (6): FC Bâle (SUI) Dynamo Kiev (UKR), Celtic Glasgow (SCO), PSV Eindhoven (NED), Bruges (BEL), Dinamo Zagreb (CRO)

A LIRE AUSSI.

Ligue des champions: la 1re place pour Paris, le sans-faute pour l'Atlético ?

Ligue des champions: Paris va chercher la tête, Barcelone et City la qualification

Ligue des champions: Paris, Arsenal, Barcelone, l'Atletico peuvent se qualifier

France: entre dynamique de l'Euro et souvenir des attentats

Ligue des champions: Monaco et le Real tout près, Lyon veut rester en vie