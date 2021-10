Ligue des champions: 2 sur 3 pour la France, le grand chelem pour l'Espagne

Séville et Porto, impérial face à Leicester (5-0), rejoignent les 14 clubs déjà qualifiées pour le tour suivant: Arsenal, Naples, FC Barcelone, Atlético Madrid, Monaco, Leicester, Dortmund, Juventus Turin, qui seront dans le premier chapeau; et Paris, Benfica, Manchester City, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Real Madrid, qui seront dans le second chapeau.

Lyon, Ludogorets Razgrad, Besiktas, Borussia Mönchengladbach, Rostov, Tottenham, Legia Varsovie et Copenhague sont reversés en seizième de finale de la l'Europa League. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 12 décembre à Nyon. Deux équipes du même groupe ou du même pays ne peuvent pas se rencontrer.

. Qui arrêtera l'Espagne?

Quatre sur quatre. Les clubs espagnols, qui trustent la Ligue des champions depuis 2014 (le Real Madrid en 2014 et 2016, le FC Barcelone en 2015) sont, comme prévu, au rendez-vous. L'Atlético Madrid et le Barça ont même assuré la première place de leur groupe. Malgré un doublé de Karim Benzema (28e, 53e), les Madrilènes n'ont pas remporté la finale face à Dortmund (2-2) pour la tête du groupe.

C'est le seul petit bémol, car pour couronner le tout, Séville a décroché le quatrième billet espagnol. Les Andalous, qui devaient éviter une défaite avec au moins deux buts d'écart à Lyon mercredi, ont assuré l'essentiel (0-0) pour se qualifier au tour suivant. Ils ne pourront plus défendre leurs trois couronnes consécutives en C3.

Quatre clubs espagnols en 8e de finale de Ligue des champions, ce n'était plus arrivé depuis la saison 2012-13 (Valence, Real Madrid, Barcelone et Malaga), mais à la fin, c'est un club allemand qui avait empoché le titre: le Bayern Munich...

. L'Allemagne et l'Angleterre bien armés

L'Allemagne terminera avec trois clubs en 8e: le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund. C'est mieux que la saison dernière (deux, avec Wolfsburg et le Bayern) même si la locomotive habituelle, le Bayern Munich, a déçu en terminant 2e de son groupe D derrière l'Atlético Madrid.

Seul Dortmund, qui a tenu la comparaison avec le Real Madrid pour finir premier de son groupe, a impressionné à l'image de son record de buts inscrits en phase de poules de la Ligue des champions (21). Le Bayer Leverkusen, malgré sa victoire 3-0 contre Monaco, termine derrière le club français.

Comme l'an passé, l'Angleterre sera également représentée par trois clubs en Ligue des champions: Arsenal, 1er du groupe A, a obtenu une qualification en 8e pour la quatorzième année consécutive; Manchester City ne termine que 2e, mais a marqué les esprits avec sa jolie victoire à domicile (3-1) contre le Barça; et Leicester a réussi l'exploit contrairement à Tottenham, qui n'a pas fait mieux qu'une troisième place.

Le champion d'Angleterre en titre, pourtant à la peine en championnat cette saison, a brillé en C1. Certes, leur groupe G était loin d'être le plus difficile (Porto, Bruges, Copenhague), mais les "Foxes" ont survolé les débats et s'offre une nouvelle aventure historique.

. La surprise française, la confirmation italienne

La France n'a pas réussi à assurer la présence de trois clubs en 8e, ce qui aurait constitué une grande première. La faute à Lyon, qui devait s'imposer par au moins deux buts d'écart pour se qualifier, mais qui a été incapable de marquer face à Séville malgré plusieurs occasions franches.

Monaco et le Paris SG sont les deux derniers représentants français dans la compétition. Et c'est déjà une satisfaction. Si les Monégasques ont été les plus impressionnants en terminant en tête d'un groupe E assez homogène, le PSG a été incapable d'assurer une première place qui lui tendait les bras face au très modeste club de Ludogorets. Un gros poisson (Barcelone, Atlético, Juventus, Dortmund,...) lui tend les bras au tour suivant.

En Italie, la Juventus Turin n'est pas seule. Le finaliste de l'édition 2015, qui a fini premier de son groupe grâce à sa victoire face au Dinamo Zagreb (2-0), a été rejoint par Naples, également vainqueur de son groupe B. Les choses sérieuses vont commencer.

