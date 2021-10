Ligue des champions: Paris, Arsenal, Barcelone, l'Atletico peuvent se qualifier

Onze des 16 tickets pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pourraient être validés mardi et mercredi lors de la 4e journée de la phase de groupes de la compétition: dès mardi, le Paris SG, Arsenal, l'Atletico Madrid ou Barcelone pourraient notamment faire partie des heureux élus.

. GrA: Paris et Arsenal, qualifiés avant la "finale"?

Le mano a mano à distance continue entre le Paris SG et Arsenal. Les deux formations, qui ont fait match nul 1-1 au Parc des Princes lors de la 2e journée, comptent le même nombre de points (7). Elles pourraient toutes deux se qualifier dès mardi, si l'une ou l'autre gagne et que l'autre ne perd pas dans le même temps.

Ce, avant de s'expliquer lors de la "finale" pour la première place du groupe, le 23 novembre à l'Emirates Stadium. Tout autre résultat qu'une victoire mardi serait en tout cas un sacré revers pour deux formations qui se sont toutes deux imposées ce week-end en championnat, largement pour Arsenal (4-1 à Bournemouth), plus difficilement pour le PSG (1-0 à Lille).

Le programme:

Mardi:

(20h45) Ludogorets (BUL) - Arsenal (ENG)

Bâle (SUI) - Paris SG (FRA)

. GrB: Naples n'en est plus très loin

Poignardé par un but de son ancien enfant chéri Gonzalo Higuain, samedi en championnat face à la Juventus Turin (2-1), le club napolitain peut se consoler en validant son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mardi face aux Turcs de Besiktas.

Battus 3-2 à domicile par le champion de Turquie, les Italiens seront assurés d'être au tour suivant s'ils s'imposent et que, dans le même temps, Benfica et le Dynamo Kiev font match nul. Dans ce cas de figure en effet, Besiktas et Benfica ne pourraient pas dépasser tous les deux le Napoli. Sinon, il restera deux matches aux Napolitains pour s'extraire d'un groupe très indécis.

Le programme:

Mardi:

(18h45) Besiktas (TUR) - Naples (ITA)

(20h45) Benfica (POR) - Dynamo Kiev (UKR)

. GrC: Guardiola peut-il prendre sa revanche?

Humilié 4-0 par son ancien club de Barcelone mi octobre, l'entraîneur catalan de Manchester City Pep Guardiola se frotte à nouveau à Leo Messi et consorts. Le club anglais, qui reste sur victoire 4-0 face à West Bromwich, peut-il éviter une nouvelle humiliation, à domicile cette fois?

Barcelone n'a en tout cas besoin que d'un nul pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l'épreuve, et sera assuré de la première place s'il s'impose et que Mönchengladbach ne gagne pas dans le même temps face au Celtic Glasgow. Le club allemand, vainqueur 2-0 à l'aller, part néanmoins favori du match car Glasgow reste sur neuf matches sans succès à l'extérieur en compétition UEFA.

Le programme:

Mardi:

(20h45) Mönchengladbach (GER) - Celtic Glasgow (SCO)

Manchester City (ENG) - FC Barcelone (ESP)

. GrD: l'Atleti y est presque

Une victoire à domicile contre Rostov, qui n'a pris qu'un point en trois matches, et l'Atletico Madrid de Diego Simeone assurera sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Colchoneros en profiteraient pour poursuivre leur sans faute clinique dans la compétition, puisqu'ils ont gagné tous leurs matches, sans prendre de but, et en en marquant un à chaque fois.

Quant au Bayern Munich, il peut se qualifier s'il s'impose sur la pelouse du PSV Eindhoven et que, dans le même temps, l'Atletico s'impose ou fait match nul contre Rostov. Les deux formations se retrouveront le 6 décembre lors de la dernière journée, pour une explication entre deux favoris au dernier carré de la compétition. Eindhoven pour sa part perdra tout espoir de voir les huitièmes en cas de défaite.

Le programme:

Mardi:

(20h45) Atletico Madrid (ESP) - Rostov (RUS)

PSV Eindhoven (NED) - Bayern Munich (GER)

