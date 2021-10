Cherbourg. Bernard Cazeneuve : de la Manche à Matignon [infographie]

Bernard Cazeneuve a été nommé 1er ministre, le 6 décembre 2016 au terme de 22 ans de carrière politique jalonnée par tous les mandats locaux possible et fort d'une expérience ministérielle et parlementaire déjà riche. Tendance Ouest a retracé pour vous le parcours de Bernard Cazeneuve.