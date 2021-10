Caen. Football, Coupe de France. Angers pour Granville, une CFA 2 pour Malherbe

Lundi 5 décembre 2016, le tirage au sort du 32e tour de la Coupe de France de football qui aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 janvier 2016, a livré son verdict. L'équipe de National, Avranches (Manche) recevra le Stade Lavallois (Mayenne), pensionnaire de Ligue 2 et Granville accueillera le SCO d'Angers (Maine-et-Loire), un club de Ligue 1.

Une fête à Louis Dior

Présent à Paris, Dominique Gortari, l'un des deux co-présidents de Granville, n'a pas caché sa satisfaction de jouer de nouveau, après la folle épopée de l'an passé, une équipe de Ligue 1 : "ça va être la fête. C'est important de recevoir. Nous allons jouer ce match pour faire honneur à la compétition. L'épopée de l'année dernière a généré beaucoup d'enthousiasme". La rencontre au stade Louis Dior est programmée le samedi 7 janvier prochain.

De son côté, les professionnels du Stade Malherbe, qui feront leur entrée dans la compétition à l'occasion de ce tour, iront défier une équipe de CFA 2, Sainte Geneviève des Bois (Essonne). Enfin, les équipes de Seine-Maritime, du Havre et de Quevilly, défieront respectivement Guingamp (L1) et Drancy (CFA)

Le tirage du groupe A

US Avranches (National) – Stade Lavallois (Ligue 2)

Guingamp (L1) - Le Havre (L2)

US Quevilly (Nat.) – JA Drancy (CFA)

Sainte Geneviève des Bois (CFA 2) – SM Caen (L1)

Fleury 91 (CFA) – Stade Brestois (L2)

Le Poiré sur Vie (DH) - Viry-Chatillon (CFA)

US Granville (CFA 2) – SCO Angers (L1)

FC Lorient (L1) – OGC Nice (L1)

A LIRE AUSSI.

Coupe de France: le Paris SG recevra Bastia en 32e de finale

Coupe de France de Football : une CFA pour Alençon, tirage clément pour les autres

Coupe de France de football : Avranches reçoit l'AS Dragon, un club de Polynésie

Sports : les résultats de ce début de week-end en Normandie

Ligue 1: Monaco flambe, Lyon engrange, Lille coule