Bretteville-sur-Odon. Ils fabriquent du gin artisanal made in Normandie

Julie et David ont ouvert au mois d'octobre la distillerie Chez nous à Blainville-sur-Orne (Calvados). "Tout est parti d'un voyage en Angleterre, explique la jeune Caennaise. Quand on est rentré en France, on s'est aperçu que l'offre était trop pauvre pour le gin français."

Des premiers retours positifs

Il faut dire que cet alcool est peu consommé en France et souffre d'une mauvaise réputation. "Les gens ont des mauvais souvenirs du gin car ils l'ont souvent consommé d'une mauvaise manière quand ils étaient plus jeunes", expliquent-ils.

Tous deux issus du monde de la restauration et de l'hôtellerie, ils montent le projet de distillerie en six mois. Le produit a été commercialisé au mois d'octobre 2016, sous un format de bouteilles de 70cl. "Pour l'instant, les premiers retours des gens sont très positifs."

Des pommes de Normandie pour la touche locale

Le gin C'est Nous est élaboré à partir d'alcool de blé français, dans lequel neuf aromates ont macéré pendant un peu plus de 12h. Ils y rajoutent des pommes de Normandie "après la distillation, pour donner notre touche personnelle et donner un certain équilibre à l'alcool".

Julie et David commercialisent leur gin normand et sont également présents sur des dégustations. Ils proposent des digestifs, des cocktails, et le fameux Gin Tonic. "L'idée c'est de boire votre gin comme vous l'aimez!"

C'est nous, 8 rue Pierre Semard, à Blainville-sur-Orne. Contact : www.cestnous-gin.com. Tél. 07 83 89 70 30.

