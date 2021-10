Caen. À Caen, il fabrique des noeuds papillons made in Normandie

Elsa Gary est une boutique destinée aux futurs mariés, que tiennent, depuis 7 ans, Christophe et sa femme à Caen (Calvados). "Nous vendons des vêtements et accessoires pour les cérémonies et les mariages pour hommes et femmes."

Parmi ses accessoires, il y en a un qu'il affectionne tout particulièrement: le noeud papillon. "C'est un objet qui m'a toujours plu, j'en ai toujours porté."

Le noeud revient à la mode

Rapidement, il décide de les fabriquer lui-même. "Je les dessine puis une couturière les fabrique", explique-t-il. Au début, une dizaine de modèles existaient. "Aujourd'hui, on en a près d'une quarantaine. Il y a une collection à l'année. Et une autre est changée plus souvent, c'est une collection éphémère." Un noeud est vendu au prix de 35 €.

Pour Christophe, c'est un objet qui revient à la mode. "Beaucoup de gens viennent à la boutique pour un noeud ou pour une cravate." Mais selon lui, le noeud papillon présente beaucoup plus d'avantages que la cravate. "Déjà ça ne traîne pas, on peut manger tranquillement! Et puis pour le porter, vous n'êtes pas obligé d'être en costume."

Deux pour le prix d'un

La particularité des noeuds que Christophe fabrique tient à leur double face, avec deux côtés complètement différents. "En fait, quand vous achetez un noeud, vous en avez un de chaque côté, cela permet de changer facilement."

Avec le temps, il a vu sa clientèle évoluer. "Cela va des adolescents au grand-père de 70 ans. On touche un public de plus en plus large. Quant à la nouvelle génération, elle va porter des noeuds papillons, j'en suis sûr."

Elsa Gary, 6 place de l'ancienne boucherie. Tél. 02 31 79 65 09. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h sans interruption. Sauf mercredi matin.

