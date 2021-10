Caen. Planète Créa rassemble les entrepreneurs de Normandie à Caen

Les organisateurs du dixième salon "Planète Créa" à Caen (Calvados), dédié aux entrepreneurs de Normandie et qui se déroule les mercredis 7 et jeudi 8 décembre 2016, ont décidé de voir les choses en grand. L'événement qui se tenait l'an passé au Centre des congrès change de décor pour se lover au sein du Parc des expositions. "Nous passons également d'un à deux jours, expose Isabelle Gamblin, directrice de la communication au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Caen Normandie, grand artisan de ce salon. Les cinq CCI de la région ont décidé pour la première fois de tout rassembler en un seul endroit et sur une même date. Et comme Caen jouit d'une localisation centrale, ça se passe ici".

Pour ceux qui veulent créer, céder, reprendre ou développer une entreprise

Au-delà des questions d'organisation, quelque 3.000 visiteurs sont attendus, eux qui se disperseront au sein des sept villages du salon: Accompagnement Conseil, Business et Développement, Communication et Numérique, Financement, Franchise et Réseaux commerciaux, Innovation et Start-up, et Territoires et Implantations. "Ce rendez-vous s'adresse non seulement à tous ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise, mais aussi à tous ceux qui souhaitent développer la leur ou la céder." Les ateliers pratiques ne manquent pas pour des échanges afin d'obtenir des conseils précieux.

Le programme est à retrouver sur planetecrea.com.

Pratique. Mercredi 7 (9h30-18h30) et jeudi 8 (9h30-18h) décembre 2016 au Parc des expositions de Caen. Accès gratuit.

