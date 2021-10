Caen. Le redressement de Caen Event suivi de près par la Cour régionale des comptes

En conseil municipal à Caen (Calvados), lundi 17 octobre 2016, les élus ont parlé gros sous. Le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la société d'économie mixte Caen Expo Congrès depuis 2010, bien connue des locaux pour assurer la gestion du Centre des congrès et du Parc des expositions, et donc de la foire internationale de Caen, était présenté.

Déficit cumulé de près de 900 000 euros

Depuis 2012, la situation budgétaire de Caen Expo Congrès, appelé Caen Event sur la scène publique, est délicate. En 2014, le déficit cumulé s'élevait à près de 900 000 euros. Pour apporter de la stabilité, une recapitalisation avait été orchestrée en 2015. La ville avait alors injecté 650 000 euros directement, et 300 000 via le Zénith et le Mémorial.

Mais la chambre régionale des comptes pointe plusieurs freins à la bonne marche de la structure, parmi lesquels, la mission de promotion touristique de la ville. Caen Event dépense régulièrement et annuellement à cet effet au moins 150 000 €, ce qui n'est pas souhaitable selon le rapport. Cette mission devrait être confiée à la Communauté urbaine de Caen la mer, dès le 1er janvier prochain.

Investir sur le Centre des congrès

Aussi, si Caen Event "a arrêté des orientations stratégiques tendant à un redressement de son activité d'ici 2018, leur effet reste à consolider dans un contexte de concurrence accrue, impliquant d'importants investissements préalables" selon le rapport, "en particulier sur le centre des congrès."

Amélioration sur un an

Le retour à l'équilibre des comptes de la société d'économie mixte repose sur une hausse du chiffre d'affaires qui passerait de 5,8 millions d'euros en 2015 à 6,7 millions en 2018. Les premiers éléments financiers relatifs aux exercices 2015 et 2016 font ressortir une certaine amélioration de la situation de Caen Event avec un chiffre d'affaires de 5,99 millions d'euros en 2015 contre 5,79 millions en 2014.

