Alençon. Normandie : la manifestation des agents du Conseil départemental de l'Orne

Une manifestation rare, ce vendredi 2 décembre 2016 dans l'Orne, alors que les conseillers départementaux étaient réunis en session plénière pour le vote du budget 2017 du département. Une soixantaine de personnels de ce Conseil départemental, sur 1377, a défilé à Alençon, entre l'Hôtel du Département et la Préfecture, pour dénoncer une baisse de leurs avantages sociaux.

Davantage d'agents à budget constant

Quatre cent vingt assistants familiaux ont été intégrés dans l'effectif départemental, mais à "budget social" constant. Cette action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents (tickets restaurants, chèques vacances, enfant handicapé...). Le montant global de ces prestations est de 343.000 euros qu'il faut désormais diviser entre un nombre plus important d'agents départementaux.

Selon les syndicats, il manque 100.000 euros

"Il faudrait 100.000 euros de plus", expliquent les syndicats CGT et CFE-CGC. Ceux-ci ont négocié au sein d'une commission, mise en place en octobre 2015. "un consensus commençait à se dégager", expliquent les syndicats.

Action ce vendredi

Mais en septembre 2016, le département a convoqué les syndicats pour leur expliquer qu'il n'y avait plus que deux solutions: l'adhésion au Comité National d'Action Sociale avec notamment la suppression des chèques déjeuners, ou rester sur le dispositif actuel mais avec suppression des primes de médailles du travail, et limites sur les chèques vacances. Les quatre organisations syndicales ont voté contre. Il n'y en avait que deux ce vendredi dans la rue. La CGT et la CFE-CGC:

