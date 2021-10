S'il y a bien un Normand qui suit le Vendée Globe avec passion en cette fin novembre 2016, c'est bien Marin Clausin. Cet ingénieur et amateur de voile a le prénom de sa vocation ou plutôt la vocation de son prénom. Le fondateur de Karver Systems, basée à Honfleur (Calvados) et lancée en 2003, suit donc avec assiduité la course du Vendée Globe qui doit s'achever fin janvier 2017.

Un actionnaire de renom

Les matériaux allient solidité et légèreté. Ils ont notamment remplacé l'acier des poulies par des matériaux moins lourds comme du textile. Présents sur une vingtaine de podiums en treize ans d'existence les matériaux de Karver Systems se distinguent par leur légèreté due au fait que l'acier est au maximum remplacé par des matériaux comme la céramique, le titane ou le carbone.

Dans cette structure, ils sont onze. "Un tiers de commerciaux, un tiers d'administratifs, un tiers d'ingénieurs, tous amateurs de voile". Sans surprise, l'un des actionnaires de la société n'est autre qu'un skippeur de renom : Tanguy de Lamotte, "un pote du lycée" précise Marin Clausin. Il est ainsi plus facile de comprendre pourquoi l'amour de la voile et l'innovation perpétuelle constituent les vecteurs principaux de la réussite de la petite équipe.

A LIRE AUSSI.

Vendée Globe: le ponton pris d'assaut par des milliers de visiteurs

Vendée Globe: les marins de l'extrême enfin seuls pour un tour de folie

Vendée Globe: dernières heures à terre pour les fous furieux de la mer

Vendée Globe: dernières heures à terre pour les fous de la mer

Le nouveau skipper de la région Normandie rêve du Vendée Globe