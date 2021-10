Rouen. Tennis de table: lourde défaite pour l'ALCL Grand-Quevilly

Ce mardi 29 novembre 2016, les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime) ont reçu Saint-Quentin pour la 6e journée de Pro A féminine.

Jamais deux sans trois

Dans le premier match, Li Fen est opposée à la Roumaine Daniela Monteiro Dodean. Et même si la Quevillaise remporte le second set, la rencontre est en faveur de Saint-Quentin 3-1 (11-7, 6-11, 11-8, 11-7).



Le second match oppose Shiho Ono à Jian Zeng et le scénario est quasiment le même. Le deuxième set est interminable et finit dans l'escarcelle de la normande mais les trois autres sont remportés par Jian Zeng (8-11, 14-12, 9-11, 7-11).



Enfin, c'est l'Espagnole Galia Dvorak qui entre en piste face à la Chinoise Ran Li Kath. Et là encore, les Normandes, qui s'étaient hissées ce vendredi 25 novembre 2016 en quart de finale de la Champions League, n'ont pas réussi à conclure. Galia s'incline 3-1 (5-11, 6-11, 11-4, 8-11) contre Ran.

L'ALCL rétrograde au classement

Avec cette quatrième défaite en six matchs, l'ALCL ne cumule que neuf points et rétrograde à la 6e place, juste devant Etival, dernier, avec 8 points.



Pour la prochaine journée, le mardi 6 décembre 2016, le club normand ayant une rencontre d'avance, est exempt et Etival pourrait bien en profiter pour leur passer devant.



Il faudra désormais attendre le 31 janvier 2017 et le début des matchs retour, pour que les joueuses de l'ALCL tentent de redresser la barre.

