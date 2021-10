Rouen. Tennis de table : fin de saison européenne pour l'ALCL Grand-Quevilly

Après avoir remporté la première rencontre 3-2, les Normandes de l'ALCL Grand-Quevilly devaient réitérer leur exploit face à Etival pour le match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe ETTU le vendredi 23 février 2018.

Dans le premier match, Li Fen s'impose sans trop de résistance sur le score de 3-0 (11-5, 11-4, 11-8 ) face à Camelia Postoaca. Dans la deuxième partie, Kim Haeyong est opposée à Jieni Shao dans un match très tendu qui se prolonge et se termine au cinquième set par la victoire 2-3 (14-12, 3-11, 8-11, 17-15, 5-11) de l'Etivienne et les deux équipes se retrouvent à égalité.

Tout miser sur le championnat

Après la pause, Galia Dvorak affronte Maria Dolgikh mais la Normande ne peut rien face à la Russe, qui s'impose en trois sets (8-11, 5-11, 3-11). Lors du quatrième match, Li Fen affronte Jieni Shao. Les deux joueuses ne lâchent rien et se poussent jusqu'au cinquième set, qui bascule en faveur de la Normande (7-11, 8-11, 11-7, 11-7, 11-7). Les deux équipes se retrouvent une nouvelle fois à égalité et le match de Kim Haeyong face à Camelia Postoaca donne l'issue de la rencontre. Malheureusement pour les Normandes, la joueuse d'Etival s'impose en trois sets 0-3 (5-11, 12-14, 5-11) et donne la victoire aux siennes.

L'ACCL voit donc son parcours européen s'arrêter, mais elles retrouveront rapidement le chemin de la compétition avec la suite du championnat de Pro AF avec un match à domicile face à Metz le 13 mars.

