Le SPO Rouen (Seine-Maritime) avait une belle carte à jouer ce mardi 7 février 2017. Leaders de leur championnat, les joueurs d'Eric Varin se déplaçaient à Miramas pour affronter le 2e du classement et tenter de creuser l'écart.

Malgré la défaite, le SPO reste leader

Lors des simples, les Rouennais sont impuissants. Dans le premier, Abdel-Kader Salifou s'incline face à Junge Zheng 3-1 (11-8, 11-6, 9-11, 11-9). Lors du second, Konstantinos Papageorgiou s'incline 3-0 (11-4, 11-7, 11-6) face à Zhiwen He Cheng. Il faut attendre le double pour que les Rouennais ne débloquent leur compteur en l'emportant 0-3 (3-11, 3-11, 8-11).

Lors du match suivant, Jesus Cantero ne fait pas mieux que ces coéquipier face à Zhiwen He Cheng et s'incline lui aussi 0-3 (8-11, 7-11, 8-11). Une défaite qui scelle le sort du match en faveur des locaux.

Au classement, Miramas prend les points de la victoire et se retrouve désormais à égalité avec le SPO à la première place. La prochaine rencontre des Normands sera également importante puisqu'ils recevront Saint-Denis, l'actuel troisième, le mardi 14 mars 2017.

Une bouffée d'air pour l'ALCL

Contrairement à leurs homologues masculins du SPO, les joueuses de l'ALCL ne sont pas en bonne position dans le classement, à la dernière place avec 12 points (3 victoires, 4 défaites). Ce mardi, face à Etival, les joueuses de Guillaume Liot ont renversé la vapeur pour prendre le dessus sur l'équipe qui se trouvait juste au dessus d'elles dans le classement.

Lors du premier match, Li Fen s'impose face à Jieni Shao 3-0 (11-9, 11-6, 11-1). Ensuite, Shiho Ono perd face à Tingting Wang 0-3 (1-11, 6-11, 3-11) et Tian Yuan s'incline également face à Camelia Postoaca 1-3 (11-8, 6-11, 7-11, 8-11). Il faut attendre le retour de Li Fen face à Tingting Wang pour récupérer un nouveau point grâce à sa victoire 3-0 (11-7, 11-6, 11-8).

Les deux équipes sont alors à égalité et doivent se départager dans le dernier match. Et c'est finalement l'Espagnole Galia Dvorak qui s'impose face à Jieni Shao 3-0 (12-10, 12-10, 13-11) et permet aux Normandes de sauter à la 5e place avec 15 points. Pour la prochaine rencontre, l'ALCL recevra Poitiers le mardi 14 mars 2017.

