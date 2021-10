Mardi 29 novembre 2016, les nouveaux locaux de la Maison de l'habitat ont été inaugurés au 16 rue Rosa Parks, près des Rives de l'Orne, à Caen (Calvados). Créée en 2010, elle se devait d'offrir un service de renseignements aux habitants de Caen pour les logements.

Le nouveau statut de Caen la mer comme communauté urbaine a créé un nouvel enjeu. La mission d'aide et de conseil sur le logement reste la même, mais le public visé s'élargit et la Maison de l'habitat doit se faire connaître des habitants de la communauté urbaine.

Un nouveau lieu pour cibler l'ensemble des habitants de la communauté urbaine

Cette Maison de l'Habitat se veut un lieu de rencontre où les habitants accèdent à des services: conseils aux locataires et propriétaires; service relatif aux logements sociaux.

L'accès au bâtiment se fait par un accueil de plain-pied, sans ascenseur ni escalier. Les bureaux individualisés garantissent la confidentialité des démarches effectuées. La prise en charge du public se fait par un planning hebdomadaire.

Pratique: Horaires d'ouverture: Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 Le vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Accès: Tram: A, B (Quai de Juillet, Gare) Bus: ligne 15 (arrêt Rives de l'Orne); lignes 1, 3, 5, 6, 11 et 26 (arrêt Gare SNCF