CINEMA La folle histoire de Max et Léon, une comédie française de haut niveau

Aujourd'hui je vous parle du film La folle histoire de Max et Léon, du Palmashow.

Ce film est une création du Palamshow, le duo humoristique qui cartonne sur internet avec leurs nombreux sketchs, dans la lignée des Inconnus avec leurs nombreux personnages.

Il est souvent difficile de passer de ce format à un grand écran, d'un média à un autre. Même si ce film reste basé dans l'univers de l'humour (après tout c'est une comédie) David Marsais et Grégoire Ludig ont choisi avec beaucoup d'ambition le film historique, plus précisément l'époque de la seconde guerre mondiale.

Quand le résultat est à la hauteur des ambitions, cela donne un bon film. Et c'est ce qui est arrivé ! Le duo a parfaitement su gérer le long format avec une bonne intrigue, et les blagues s’enchaînent avec fluidité. Au moment où cela vous semble un peu lourd, ils embrayent sur la blague suivante et c'est ce qui fait la réussite comique du film. Je trouve que les running-gags peuvent être assommants et que certains types d'humour sont lourdingues. Ici le Palmashow a évité tous ces pièges, avec une belle aisance.

J'ai trouvé aussi que le côté historique est bien géré avec les costumes et j'ai apprécié d'avoir beaucoup de décors et de scènes extérieures. Pour un premier film, ce sont des moyens plutôt impressionnants dans le cinéma français. Beaucoup de personnalités viennent aussi tenir un rôle, vous y croiserez par exemple Florence Foresti ou Christophe Lambert.

La folle histoire de Max et Léon est une comédie réussie, devant laquelle vous passerez un bon moment. Du rire et un scénario sympathique, c'est la recette de ce succès bien mérité de l'équipe du Palmashow. Je vous recommande ce film, actuellement au cinéma.