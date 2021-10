Caen. Les nouveautés de la 30e édition des Courants de la Liberté

Devenu un rendez-vous de course à pied référence en Normandie, et même en France, les Courants de la Liberté fêteront leur 30e anniversaire les 9, 10 et 11 juin 2017. Au programme, sept épreuves réparties sur trois jours: la Pégasus (du nom du célèbre pont de Bénouville), le Marathon de la liberté, le 10km, les Foulées de la Liberté, le Marathon relais par équipe, les Rollers de la Liberté, et surtout la mythique Rochambelle, course exclusivement féminine ayant reversé 175 000€ à la lutte contre le cancer du sein cette année.

Améliorer ce qui a été essayé en 2016

De l'aveu du président du comité d'organisation, Yves Martin, l'édition 2016 était "une répétition générale pour préparer le 30e anniversaire." L'arrivée des courses, historiquement au Mémorial avait été déplacée en centre-ville, pour permettre de fluidifier l'arrivée des coureurs. Revers de la médaille : cela avait entraîné la pagaille dans la circulation en ville. Ce sera corrigé en 2017.

La Rochambelle fera, elle, son retour dans la rue Écuyère pour permettre aux spectateurs de suivre la course depuis les nombreux bars de la rue. La nouveauté la plus sympathique sera la possibilité pour les coureurs du Marathon relais de faire le dernier kilomètre en équipe pour passer la ligne d'arrivé ensemble.

Trente ans après sa première édition qui avait réuni 800 personnes, les Courses de la Liberté devenues Courants de la Liberté ont réuni 40 000 coureurs en 2016, mais aussi 60 000 spectateurs, 1 500 bénévoles et 70 partenaires.

Pratique. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 14 novembre en individuel et commencent le 5 décembre pour le relais. Rendez-vous ici pour s'engager!

