Caen. Courants de la Liberté : Emmanuel Elim et Marta Komu remportent le Marathon !

Un 30e anniversaire placé sous la réussite. Avec pas moins de six épreuves au programme : l'épreuve des scolaires (vendredi), les rollers de la liberté et la Rochambelle (samedi) et les 10 km Crédit Agricole, le semi-marathon Pegasus, le relais marathon, c'est finalement le traditionnel Marathon de la Liberté qui a clôturer ces trois jours de courses. Au départ de Courseulles-sur-Mer à 9h10, les coureurs du marathon ont tout d'abord longé la côte en passant notamment par Luc-sur-Mer et Ouistreham avant de rejoindre Bénouville et Épron pour un finish au Parc des Expositions de Caen.

L'Afrique dominatrice sur le marathon masculin

Sous une chaleur accablante, les marathoniens ont parcouru les mythiques 42,195 km dans la difficulté, usant de nombreux organismes. Mais une nouvelle fois, c'est l'Afrique qui s'est imposée. Le kenya a de nouveau brillé dans l'épreuve reine de la compétition avec le succès d'Emmanuel Elim en 2h27'21'' devant son confrère David Kamwende Chege. Le burundais Willy Nduwimana complète le podium juste devant le premier français Charaf Mouelhi, qui réalisait son premier marathon. Il nous livre ses impressions :

Martha Komu conserve son titre

Chez les dames, la France a pris les devants en la personne de Martha Komu. 3e en 2015, puis vainqueur en 2016, la marathonienne conserve son titre en 2017, en s'imposant en 2h40' devant Jerotich et Karungu. A noter que Réjane Lecamus, locale de l'étape et vainqueur du Trail de l'Archange au Mont-Saint-Michel fin mai dernier, a terminé à une très belle 5e place.

Classement.

La Pegasus (semi-marathon):

Hommes: 1-Peter Komu (KEN) 1h09'14'', 2-Pierre Urruty (FR) 1h06'40'', 3-Jackson Onami (KEN) 1h09'54''

Femmes: 1-Susan Kipsang (KEN) 1h14'08'', 2-Béatrice Cherono (FR) 1h15'18'', 3-Daria Mykhailova (UKR) 1h19'34''

Marathon de la Liberté :

Hommes : 1-Emmanuel Elim (KEN) 2h27'21'', 2-David Kamwende Chege (KEN) 2h28'41'', Willy Nduwimana (BOR) 2h29'26'', 4-Charaf Mouelhi (FR) 2'32'52''

Femmes : 1-Martha Komu (FR) 2h40', 2-Jerotich (KEN), 3-Karungu (KEN), 4-Maureen Kiprono, 5-Réjane Lecamus (FR)

